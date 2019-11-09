Уругвайский нападающий Барселоны Луис Суарес может сменить клубную прописку и перебраться за океан. Свою карьеру 32-летний уругваец может продолжить в клубе MLS Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку и перебраться за океан. Свою карьеру 32-летний уругваец может продолжить в клубе MLS "Интер Майами", владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.Руководители "Барселоны" пока не спешат предлагать Суаресу новый контракт. Действующий истекает летом 2021 года. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN, в "Барсе" рассматривают возможность продажи нападающего из-за его невозможности стабильно выступать на прежнем уровне.Сделке между сторонами может помешать желание самого игрока остаться в клубе из столицы Каталонии. Однако ранее Суарес неоднократно заявлял о своем желании поиграть в североамериканской лиге. А каталонцы не собираются препятствовать его желанию и даже готовы отпустить его бесплатно.Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. За пять лет он провел в сине-гранатовой футболке 172 матча, забив в них 137 голов.