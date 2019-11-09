Президент Сирии Башар Асад дал интервью RT, в котором обвинил европейские страны в поддержке террористов.

Президент Сирии Башар Асад дал интервью RT, в котором обвинил европейские страны в поддержке террористов. По словам Асада, одновременно Старый Свет боится наплыва миллионов беженцев. Такая политика является лицемерной, уверен сирийский лидер.По мнению Асада, Европа боится и, вместе с тем, нуждается в президенте Турции Реджепе Эрдогане, который сдерживает поток беженцев, не давая ему захлестнуть Европу."Это лицемерие: как вы можете бояться этих нескольких миллионов, большинство из них умеренные, и среди них несколько террористов. Тогда как вы поддерживаете этих террористов напрямую?" - спросил Асад.Война в Сирии идет с 2011 года. В настоящее время силы террористов практически разгромлены, а в стране начался процесс политического урегулирования.