Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую Баварию, которая недавно уволила главного тренера Нико Ковача. Инсайдеры сообщают, что переговоры Особенного с чемпионами Германии идут весьма активно.

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", которая недавно уволила главного тренера Нико Ковача. Инсайдеры сообщают, что переговоры "Особенного", как прозвали португальца, с чемпионами Германии идут весьма активно.Журналист итальянской La Gazzetta dello Sport Николо Скира растространил информацию, что мюнхенцы сами вышли на португальца, но Моуринью запросил у немецкого клуба контракт до 2022 года. Менеджеры "Баварии" обдумывает предложение.Restano sempre alte le quotazioni di Josè #Mourinho per la panchina del #BayernMunchen. Lo Special One chiede un contratto fino al 2022 e il club tedesco riflette dopo i primi contatti con i suoi rappresentanti. Decisione prevista durante la sosta per le nazionali. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) 8 ноября 2019 г.При этом разные источники сообщают, что в Мюнхене рассматривают сразу несколько кандидатур на должность главного тренера. Ранее назывались имена Эрика тен Хага, возглавляющего "Аякс", главного тренера "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля и бывшего наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера.