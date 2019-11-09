Певец Дима Билан старается выполнять трюки на своих концертах самостоятельно и без страховки. По его словам, так он может почувствовать жизнь максимально.

Певец Дима Билан старается выполнять трюки на своих концертах самостоятельно и без страховки. По его словам, так он может почувствовать жизнь максимально.Трагедией чуть на закончилась очередная попытка артиста преодолеть себя. Во время своего концерта он опускался к зрителям на тросе и упал на декорации."Сильно ударился. <...> Это не сумасшествие. Бывает, конечно, очень страшно. Я стою и молюсь", – поделился Билан с "Комсомольской правдой".Он добавил, что ему хочется поставить такие "зарубки, чтобы никто из коллег не добежал". Шоу Билана было максимально технологичным – 3d-экраны, декорации в виде земного шара, космического корабля. Поэтому абсолютно логично, что в представлении было много трюков с полетами.23 Дек 2018 в 11:15 PST