За нападение на пограничную заставу Ишкобод в Таджикистане на себя взяла ответственность террористическая группа Исламское государство, которая запрещена в России. Соответствующую информацию распространили в пятницу вечером, 8 ноября, местные СМИ.

За нападение на пограничную заставу "Ишкобод" в Таджикистане на себя взяла ответственность террористическая группа "Исламское государство", которая запрещена в России. Соответствующую информацию распространили в пятницу вечером, 8 ноября, местные СМИ.Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе произошло в ночь на 6 ноября. По официальным данным, в ходе перестрелки погибли военнослужащий пограничных войск и сотрудник правоохранительных органов. По данным местных СМИ, погибшими числятся пять военнослужащих, а также один сотрудник милиции.Ранее сообщалось, что в результате проведенной операции силовых структур были убиты пятнадцать боевиков, пять задержаны. Также были уничтожены четыре автомобиля преступной группировки. Возраст задержанных составляет от 20 до 25 лет. Установлены личности пятерых из двадцати пострадавших.