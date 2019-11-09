Автобус с туристами из Польши разбился на трассе в районе Гамбурга. Транспортное средство, в салоне которого находились 46 человек, вылетело с трассы, пробило ограждение, и перевернулось. Полиция изучает обстоятельства ЧП.

Утром в субботу, 9 ноября, в Германии, на трассе А1 между коммунами Штапельфельд и Барсбюттель в районе Гамбурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Как сообщают местные СМИ, автобус, перевозивший туристическую группу из Польши, вылетел с автострады, пробил ограждение, и перевернулся.В результате инцидента пострадали 32 человека из 46, находившихся в салоне транспортного средства. Все они получили сравнительно легкие травмы.Полиция расследует обстоятельства инцидента.