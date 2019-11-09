Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа в Европу, однако это никак не может повлиять на наполнение бюджета.

Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа в Европу, однако это никак не может повлиять на наполнение бюджета.Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы. Объёмы изъятого газа оформляются, как реэкспорт, хотя фактического перенаправления потока, конечно, не происходит.Деньги на оплату выбранного газа берутся из тех же сумм, которые Россия платит Украине за транзит, при том, что часть газа, оседающего на Украине, не проходит весь транзитный путь.Более того, суммы, которые указываются в контрактах со словацкой стороной, заведомо завышены, ведь в контрактной цене заложена стоимость газа, официально приобретаемого Братиславой у Москвы и включающая стоимость транзита, а также прибыль "покупателей" на стороне Украины и "продавцов" на словацкой стороне.Что же касается последних, то в их лице, как говорит Дубинский, выступают офшорные компании, отмывающие ту маржу, что складывается на всех этапах схемы.А вот бывший украинский депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко считает, что в вопросе энергетической безопасности действующее украинское правительство наиболее "неадекватно", что он написал в своём аккаунте в Facebook.Журавко отметил, что даже сейчас Киев не может поддерживать энергетический баланс и напрямую закупает электроэнергию в России.Подвешенные перспективы газового транзита грозят вовсе не потерей денег, а невозможностью выкачивать топливо из трубы.Совершенно не очевидно, что европейские страны, сегодня официально не замечающие фиктивный реэкспорт, согласятся на реальные поставки объёмов газа, накопленных для прохождения зимы.Если подведёт погода и зима окажется холодной, то веерные отключения и перебои с поставками газа грозят даже западным регионам Украины, считает бывший депутат Рады.На фоне хронического недофинансирования инфраструктуры следует ждать коммунальных коллапсов. "Как капитальные вложения были самые минимальные. Думаю, что в Херсоне трубы будет рвать везде", — предупреждает Журавко, говоря о своем родном городе.Ещё категоричнее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Он считает, что украинская инфраструктура не выдержит морозов без прямых поставок газа из России на Украину.Тяжелее всего придётся как всегда украинским гражданам, которым приходится оплачивать энергоносители, ценообразование на которые формируется по политическим, а не экономическим принципам.