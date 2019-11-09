Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики в 13.00 по Москве запустили сигнальную ракету, сообщая о готовности приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Украинская сторона также заявила о готовности к разведению сил и техники.

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики в 13.00 по Москве запустили сигнальную ракету, сообщая о готовности приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Украинские военные также подтвердили начало разведения сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе.ДНР и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка — Петровское.В настоящее время бойцы Народной милиции ДНР покидают Петровское и отходят на заранее подготовленные позиции, сообщает ТАСС. Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 километра от линии разграничения.К 13.30 по Москве разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках: в районе поселка Станица Луганская и в районе города Золотое Луганской области.На месте разведения сил в районе населенного пункта Петровское находится руководитель представительства ДНР Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР, сообщает РИА Новости.Ранее начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских силовиков начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.