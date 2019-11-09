Один из пассажиров рейса индийской авиакомпании снял на видео язык пламени, вырывавшийся из двигателя самолета Airbus A321, летевшего в Мумбаи. На борту воздушного судна находились 182 человека. К счастью, посадка прошла благополучно, никто из них не пострадал.
В минувшую пятницу, 8 ноября, на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Air India произошла нештатная ситуация. Один из очевидцев запечатлел инцидент на видео.
Экипажу воздушного судна, выполнявшему внутренний рейс AI670 из Бхубанешвара – города на востоке Индии, в Мумбаи, пришлось садиться на запасном аэродроме в Райпуре.
Решение о посадке было принято после того, как обнаружилось, что из двигателя воздушного судна вырывается язык пламени.
Пилоты выключили силовую установку и приземлились на одном двигателе, после чего пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам.
Как сообщают местные СМИ, на борту самолета находились 182 человека, никто из них не пострадал.
О причинах ЧП пока не сообщается.