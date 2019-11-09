Один из пассажиров рейса индийской авиакомпании снял на видео язык пламени, вырывавшийся из двигателя самолета Airbus A321, летевшего в Мумбаи. На борту воздушного судна находились 182 человека. К счастью, посадка прошла благополучно, никто из них не пострадал.

В минувшую пятницу, 8 ноября, на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Air India произошла нештатная ситуация. Один из очевидцев запечатлел инцидент на видео.Экипажу воздушного судна, выполнявшему внутренний рейс AI670 из Бхубанешвара – города на востоке Индии, в Мумбаи, пришлось садиться на запасном аэродроме в Райпуре.Решение о посадке было принято после того, как обнаружилось, что из двигателя воздушного судна вырывается язык пламени.Пилоты выключили силовую установку и приземлились на одном двигателе, после чего пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам.Как сообщают местные СМИ, на борту самолета находились 182 человека, никто из них не пострадал.О причинах ЧП пока не сообщается.