Суд в Бразилии постановил, что отбывающий заключение за совершение коррупционных преступлений бывший президент страны Лула да Силва должен быть освобожден из тюрьмы.

Суд в Бразилии постановил, что отбывающий заключение за совершение коррупционных преступлений бывший президент страны Лула да Силва должен быть освобожден из тюрьмы.Накануне Федеральный верховный суд Бразилии вынес решение, позволяющее экс-главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его делу, передает ТАСС.Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле текущего года Верховный суд страны сократил срок его тюремного заключения с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам Лула да Силва все предъявленные ему обвинения категорически отвергает, называя их политически мотивированными.