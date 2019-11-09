Бывший нападающий московского Спартака Квинси Промес может покинуть свой нынешний клуб – голландский Аякс и перебраться в английскую премьер-лигу. Форвард сборной Нидерландов заинтересовал сразу два английских клуба.

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может покинуть свой нынешний клуб – голландский "Аякс" и перебраться в английскую премьер-лигу. Форвард сборной Нидерландов заинтересовал сразу два английских клуба – "Ливерпуль" и "Арсенал".Более предметный интерес к экс-спартаковцу исходит от "мерсисайдцев". При этом, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail, в Промесе заинтересован лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который рассматривал вариант с трансфером нападающего еще три года назад.Немецкий специалист видит в голландце замену уезжающему на Кубок африканских наций Садьо Мане. Сам Промес ранее уже заявлял, что при поступлении предложения от клуба АПЛ он будет готов рассмотреть его.На данный момент Промес имеет в своем активе 17 матчей и 11 голов за "Аякс", в который он перешел летом 2019 года из испанской "Севильи". Действующее соглашение игрока с клубом из Амстердама рассчитан до лета 2023 года.