Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке переворота — после того, как стало известно о переходе некоторых полицейских на сторону протестующих. Беспорядки не стихают в стране вот уже почти три недели. Еще дольше полыхают улицы городов ее южного соседа — Чили.

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке переворота — после того, как стало известно о переходе некоторых полицейских на сторону протестующих. Беспорядки не стихают в стране вот уже почти три недели. Еще дольше полыхают улицы городов ее южного соседа — Чили.Власти Боливии обещают не вводить войска в города, а военнослужащим запретили проводить какие-либо операции на территории страны. На такие меры президент страны Эво Моралес был вынужден пойти после того, как по трем крупнейшем городам прошла волна протестов и беспорядков. Причем на этот раз к антиправительственным манифестациям присоединилась полиция.На своей странице в "Твиттере" Моралес выложил призыв к гражданам: "Братья и сестры, наша демократия под угрозой государственного переворота, который пытаются организовать группы агрессивно настроенных лиц, покушающиеся на конституционный порядок. Перед лицом международного сообщества решительно отвергаем это покушение на правовое государство".Руководство полиции поспешило заверить, что речь о бунте не идет. Якобы, протестовали лишь несколько сотрудников, которые в тот момент не находились на службе. Впрочем, судя по любительским кадрам, ситуация в некоторых районах действительно вышла из-под контроля, и службы безопасности не препятствовали правонарушениям со стороны манифестантов.Поводом для массовых акций протеста в Боливии стали предварительные результаты президентских выборов. Как заявили в избиркоме, победу уже в первом туре одержал действующий глава государства. Оппозиция промежуточные итоги не признала и запросила проверку. Данные подсчета голосов со стороны Организации американских государств станут известны 13 ноября.За протестами в Боливии пристально следят и сторонники оппозиции в Чили. Там проходят многотысячные митинги, беспорядки продолжаются с середины октября. Изначально подовом послужило незначительное повышение цен на проезд в метро. Но даже после того, как власти пошли на уступки и заморозили тарифы, митингующие — преимущественно студенты — с улиц не ушли, выдвигая все новые требования.Социолог Денис Кампос отмечает, говоря о мерах, применяемых против протестующих, что "политики правого толка всегда пытаются решить проблемы с помощью репрессий". Предприниматель Алисия Россел осуждает решение президента Чили Себастьяна Пиньеры увеличить расходы на полицию, военнослужащих и разведку: "Они лишь подливают масла в огонь. Из-за таких решений люди и выходят на улицы".Впрочем, многие жители Сантьяго, в том числе сторонники оппозиции – не поддерживают действия протестующих. В конце октября вандалы утроили погромы в метро, а накануне подожгли университет в центре столицы, а также разграбили и подожгли одну из католических церквей. Полиция усмиряет манифестантов дубинками и слезоточивым газом, но старается действовать предельно корректно. Такое распоряжение получено от руководство страны, которое всерьез опасается, что ситуация по аналогии с Боливией выйдет из под контроля.