Опубликованы кадры страшной аварии на западе столицы, где в минувшую пятницу погиб мотоциклист. Байкер, заехавший на эстакаду, не справился с управлением, врезался в ограждение и упал с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего днем в минувшую пятницу, 8 ноября, на Рябиновой улице в Москве.Мотоциклист заехал на эстакаду, однако, по неустановленной пока причине, не справился с управлением и врезался в ограждение.После столкновения байкер слетел со своего транспортного средства и, перевалившись через барьер, рухнул вниз.В результате инцидента пострадавший получил критические травмы и скончался на месте ДТП, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.