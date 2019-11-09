Компания Facebook заявила, что удалит из соцсети все упоминания предполагаемого имени осведомителя, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Компания Facebook заявила, что удалит из соцсети все упоминания предполагаемого имени осведомителя, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал "Россия 24"."Любое упоминание предполагаемого имени осведомителя нарушает нашу политику по борьбе с причинением ущерба, согласно которой раскрытие информации о свидетелях, информаторах или активистах запрещено", — приводит телеканал "Россия 24" заявление представителя Facebook.