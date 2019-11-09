Сегодня во Владимир приезжает Марко Кантанева - основатель школы по технике скандинавской ходьбы.

Сегодня во Владимир приезжает Марко Кантанева - основатель школы по технике скандинавской ходьбы."Почему именно скандинавсая ходьба, потому что это, наверное, самый доступный вид двигательной активности. Он доступен как молодежи, как спортсменам, здоровому населению, так и пожилым. И мы видим, что настолько он сегодня доступен, что во всех парковых зонах, лесных массивах, где бы куда бы ни выходили, уже много очень групп занимаются данным видом двигательной активности."Мероприятие организовано совместно с Добровольным физкультурным союзом, который возглавляет прославленная фигуристка Ирина Слуцкая. Она тоже завтра присоединится к владимирцам. Сегодня во Дворце спорта Торпедо пройдут курсы обучения инструкторов по северной ходьбе. Значит в регионе станет больше профессионалов, которые могут передавать свои знания. Саму ходьбу Марко Кантанева, например, называет не спортом, а образом жизни и мышления. Но призывает делать правильно. Основатель школы разработал 3-х шаговую технику скандинавской ходьбы, основываясь на естественных движениях. Присоединяйтесь к его мастер-классу. Ждут всех желающих.Ожидается, что участниками фестиваля станут более 500 человек. Все на старте получат рюкзаки, сертификаты участника. Будет организован прокат палок для ходьбы. Сбор в 11 часов на Соборной площади. Регистрация, затем разминка с самим Марко Кантанева и официальное открытие .