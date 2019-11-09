К настоящему моменту вода идёт на спад

Город Солигалич в Костромской области после серьезного подтопления сковало льдом, передает .По информации регионального МЧС, после прошедшего в регионе циклона часть населенных пунктов сильно подтопило. К настоящему моменту вода идёт на спад. При этом в Солигаличе ситуация по-прежнему остается сложной.«В городе в результате осеннего паводка на сегодняшний день подтоплено 11 приусадебных участков, жилые дома полностью освободились от воды», - сказали в МЧС.