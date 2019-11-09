Комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) порекомендовала профессору факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасану Гусейнову, который опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка, публично извиниться за свои высказывания.

Комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) порекомендовала профессору факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасану Гусейнову, который опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка, публично извиниться за свои высказывания.Об этом общественность проинформировали в самом вузе, опубликовав протокол заседания комиссии, члены которой 7 голосами против 1 приняли такое заявление.Отмечается, что профессор, который является опытным пользователем социальных сетей, должен принести общественности извинения "за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания".Подчеркивается, что Гусейнов прекрасно понимал, что пользователи Рунета воспринимают его, как преподавателя ВШЭ.29 октября 2019 года Гусейнов написал на своей странице Facebook об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.