За океаном состоялся заключительный матч очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги между Эдмонтоном Ойлерз и Нью-Джерси Дэвилз. Встреча проходила на Роджерс Плэйс в Канаде и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

За океаном состоялся заключительный матч очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги между "Эдмонтоном Ойлерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". Встреча проходила на "Роджерс Плэйс" в Канаде и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.Разгромную победу "нефтяникам" принесли точные броски Леона Драйзайтля, Гаэтана Хаса, Джеймса Нила и Алекса Чиассона. Единственный представитель России в данном матче нападающий "дьяволов" Никита Гусев провел на льду 13 минут 47 секунд, нанес четыре броска в створ ворот соперника, но очков не набрал.Для "Эдмонтона" эта сухая победа стала первой в сезоне. На данный момент в активе канадского клуба 24 очка и вторая строчка в Западной конференции. "Нью-Джерси" же проиграл пятый матч из семи последних и с 12-ю баллами располагается на 14-м месте Запада.