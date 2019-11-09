Нагнетания напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не будет, заявил представитель МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова процитировал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На внесение дополнительных элементов напряженности вокруг СВПД иранские коллеги не настроены, отметил он.

Нагнетания напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не будет, заявил представитель МИД Ирана Аббас Аракчи. Его слова процитировал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На внесение дополнительных элементов напряженности вокруг СВПД иранские коллеги не настроены, отметил он.Встреча Рябкова и Аракчи по четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке прошла в субботу, 9 ноября, на полях Московской конференции по нераспространению. На встрече стороны обсудили две важные темы: СВПД и ситуацию в Персидском заливе.По мнению Рябкова, ситуация имеет несколько измерений: сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД и непрекращающиеся попытки по нагнетанию обстановки в Персидском заливе. Однако при наличии политической воли все дипломатические идеи могут быть реализованы, считает представитель МИДа.В 2018 году США вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе. Параллельно были восстановлены санкционные ограничения по экспорту нефти. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств, предусмотренных СВПД. В субботу Аракчи заявил, что в данный момент "спасти соглашение гораздо сложнее, чем раньше".Конференция по нераспространению проходит в Москве. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москву приехали около 250 экспертов из 40 стран мира и профильных международных организаций.