Петербургского историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Поведение 63-летнего историка, подозреваемого в жестоком убийстве, вызывало вопросы и раньше.

Петербургского историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Соколов попал в Мариинскую больницу с переохлаждением. Следователи допрашивают его по подозрению в жестоком убийстве, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.Тело девушки, которое было обнаружено в квартире Соколова, по предварительной информации, принадлежит выпускнице этого вуза. Девушка окончила вуз три года назад, сообщил ТАСС источник в следственных органах. Потерпевшую быстро нашли в Telegram: пишут, что это аспирантка Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко.Поведение 63-летнего историка, подозреваемого в жестоком убийстве, вызывало вопросы и раньше. Весной прошлого года на открытой лекции в северной столице один из присутствовавших студентов задал Соколову вопрос об обвинениях его в плагиате. Преподаватель стал возмущаться, а затем попросил вывести студента из аудитории."Я даже вещей собрать не успел, как на меня и моего друга напали с разных сторон здоровые амбалы", — рассказывал потом изданию "МК" в Питере" сам пострадавший студент — Антон Кужим. Его несколько раз ударили, а его друга, по его словам, вытащили из аудитории за горло.Сам историк потом признался изданию, что мускулистые ребята — его друзья, которые "были возмущены и вытолкали этих провокаторов из зала". "Я считаю, что они все сделали совершенно достойно, правильно, и нам не за что здесь стесняться", — добавил Соколов.На сайте СПбГУ было опубликовано официальное решение университетской комиссии по этике в отношении инцидента со студентами на лекции Соколова. У членов данной комиссии "сложилось устойчивое представление, о том, что это была заранее подготовленная акция, направленная не на научную дискуссию и постижение истины, а на дискредитацию доцента О. В. Соколова".Однако было решено признать, что доцент Соколов как лектор допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями и тем самым нанес ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом.В мае прошлого года тот же "МК" в Питере" рассказывал об истории студентки, обвинившей Соколова, бывшего ее любовником, в истязаниях. По словам девушки, инцидент произошел в конце ноября 2008 года: Соколов тогда жил в Москве на съемной квартире на Кутузовском проспекте, а она, намереваясь прекратить отношения с ним, заехала забрать свои вещи.Историк встретил ее, затем, оказавшись в квартире и помогая девушке снять шубу, схватил ее сзади за руки и стал связывать веревкой. Ударив девушку по лицу и в живот, он привязал ее к стулу за руки и ноги, угрожал ей горячим утюгом, а затем принялся избивать. По словам пострадавшей, на ее мольбы остановиться Соколов бил ее еще сильнее, угрожая убить и закопать труп на ближайшей стройке, где ее вряд ли найдут."В течение часа или более того Соколов О. В. избивал меня, наносил удары, как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", — цитирует издание заявление девушки в отделение полиции в Петроградском районе Санкт-Петербурга.В конце концов, по заявлению пострадавшей, Соколов накинул ей на горло кожаный шнур и стал душить, отпустив только когда она стала задыхаться и терять сознание.По словам девушки, в травмпункте Первого медицинского университета имени Павлова в Петербурге у нее зафиксировали многочисленные следы побоев, кровоизлияния в связки и сотрясение головного мозга. В заявлении она предполагает, что произошедшее было заранее спланированным покушением на убийство. Подготовленная веревка и выбранное место избиения — изолированная от шума прихожая, написала девушка, говорят о том, что Соколов не находился в состоянии аффекта. По данным издания, дело тогда до суда так и не дошло.Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 года в Ленинграде. Доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ, он выступил автором серии монографий, посвященных армии Франции времен Наполеона и самой личности полководца. В 2003 году президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции. В 2006 году под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, объединяющее военно-исторические клубы 52 регионов страны.