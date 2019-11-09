Певица Ольга Бузова стала гостьей в эфире программы Вечерний Урганта на Первом канале. Во время съемок исполнительница пару раз оказалась в крайне неудобных для себя положениях.

Певица Ольга Бузова стала гостьей в эфире программы "Вечерний Урганта" на Первом канале. Во время съемок исполнительница пару раз оказалась в крайне неудобных для себя положениях.Сценаристы придумали для артистки забавный конкурс "Водица не водица". Над ее головой в ряд повесили пять деревянных ведер, в двух из которых была вода. Ольга и Иван должны были по очереди дергать за веревочки, чтобы вылить содержимое на себя."Упрощенная версия русской рулетки", – отметил ведущий.Урганту повезло – его осыпало золотыми блестками. А вот Бузова совершила фатальную ошибку, выбрав среднее ведро. Ее с ног до головы окатило водой. В итоге шикарный аутфит звезды был безнадежно испорчен.К слову, для выхода в свет ведущая "Дома-2" выбрала роскошное черное длинное платье с разрезом на ноге и довольно глубоким декольте. Волосы она собрала в тугую косу и сделала яркий мейк-ап. Дополнили образ изысканные украшения и лодочки в тон наряда.8 Ноя 2019 в 4:25 PSTТем временем, еще три ведра оставались неперевернутыми. На второй попытке Ивана обсыпало гусиными перьями, а на третьей он все-таки тоже оказался мокрым. Оле конкурс явно пришелся по душе, на протяжении всего времени они заливисто смеялась. В конце ведущий преподнес артистке большой букет цветов, чем немного смутил польщенную Бузову.