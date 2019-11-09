Главными трендами в дизайне помещений и квартир будут минималистичность, честность и технологичность, считает всемирно известный дизайнер и архитектор Карим Рашид.

Сегодня человечество живет на огромных скоростях, мир меняется стремительно, а наши дома становятся выходом из Digital-пространства, в котором люди проводят большую часть времени.Если наши родители наполняли дома разными предметами, то мы сейчас стремимся к минимализму, простоте. В будущем пространства и наше жилье, с одной стороны, будут все меньше и меньше заполнены предметами. С другой стороны, они станут более технологичными и умными. Занавески, которые раскрываются сами, предметы интерьера эргономичные, зеленые технологии и технологичные материалы.Например, много лет назад в Японии я создавал дизайн диванов. Обшивку для них я сделал из ткани, которая используется в аэростроительстве. Эта ткань отлично отталкивает жидкость, оставить пятно на ней сложно, при этом она недорогая. Ее можно использовать и сегодня, но мы почему-то продолжаем делать диваны из старых материалов, хотя мир шагнул уже вперед. В будущем предметы интерьера должны быть более смартовыми."Также я думаю, что в будущем мы совсем уйдем от ламп, потому что все освещение у нас сейчас в потолках и стенах. Таким образом мы добьемся физической тонкости и детальности пространства. Представьте, что наши дома будут, как кроссовки Nike. Вы входите в это пространство и как будто надеваете найки – удобные, простые по форме, теплые, вам хочется их снимать", - сказал Карим Рашид на международном форуме в области дизайна и архитектуры Best For Life Design Forum & Award 2019, который проходит на озере Комо в Италии.Карим Рашид является большим экспериментатором с цветом, его предметы, интерьеры наполнены всегда яркими доминтами и контрастами. По его мнению, будущее за разнообразием цвета. Сочетание цветов должно быть таким, чтобы в квартире хотелось жизнь.Что касается дальнейшего развития дизайна и архитектуры зданий, то на это тоже будет оказывать влияние digital-технологий, которые дают человеку свободу, прозрачность и открытость. Такими же будут архитектурные объекты.Современный мир стал визуальным. Ежедневно люди производят 1,3 трлн картинок, продолжает Карим Рашид. Чтобы привлечь внимание людей, дизайн должен быть ошеломляющим. Сегодня из-за развития цифровых технологий, онлайн-торговли, трафик в ресторанах и магазинах снижается. Дизайнеры и архитекторы должны создавать такие пространства, которые бы заставили людей приходить туда снова и снова, даже тех, кто не любит ходить в магазины. Например, много лет назад я создавал проект магазина для Armani. Я разместил там специальное устройство, которое сканирует тело человека и с его помощью он может примерить все коллекции Armani. Нужно делать что-то технологичное, мы должны идти вперед.Сегодня около 70% зданий являются копиями оригиналов. В будущем мы должны перестать делать это. Современные технологии позволяют строить абсолютно новые дома, непохожие на наше прошлое."Давайте не будем пытаться создать еще одну Эйфелеву башню, давайте двигаться дальше. Современные технологии позволяют нам строить абсолютно технологичные, модерновые здания. Больше открытости, честности, смелости. Давайте строить интеллектуальные здания, использовать качественное оборудование, качественные материалы, современные цифровые и зеленые технологии", - призывает дизайнер.При этом, безусловно, города должны учитывать исторический контекст, отмечает он. Не нужно строить модерновое здание напротив Эрмитажа, потому что это лицо города, это эпоха. Но мы можем обновить здание внутри, сделать там что-то смартовое, технологичное. Мой любимый город – это Лондон, потому что здесь историческая застройка гармонично соседствует с модерновыми кварталами.Политика сегодня также сдерживает развитие архитектуры и дизайна. Печально, но сегодня политики блокируют хорошие проекты. К сожалению, на один хороший проект, приходится тысяча ужасных зданий, которые построены будто под копирку.Хотя появляются девелоперы, которые начинают действовать активнее, чем политики, они продвигают свои проекты. Но пока города боятся изменений и строят здания, которые выглядят искусственными и одинаково. Мы же сегодня не используем кнопочные мобильные телефоны. Но мы пытаемся создавать кнопочные телефоны в архитектуре и дизайне, хотя технологии ушли вперед. Давайте тоже идти дальше, заключает Карим Рашид.Карим Рашид — американский дизайнер, профессор филадельфийского Университета искусств, обладатель более 300 профессиональных наград. Входит в ТОП-10 промышленных дизайнеров мира. В его портфолио есть все: от дизайна мобильного телефона и украшений до архитектуры зданий. Он работал с 600 брендами по всему миру. Работы Карима Рашида представлены в постоянных экспозициях двух десятков музеев дизайна и современного искусства по всему миру. В своих работах дизайнер использует мягкие формы, пластичные материалы (пластик, стекло) и использует контраст цвета. Его цвет-гимн – розовый.