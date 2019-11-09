Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп оценил шансы красных на приобретение нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе. Немецкий специалист не верит в трансфер.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы "красных" на приобретение нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Немецкий специалист не верит в трансфер."Мбаппе – отличный игрок и со спортивной точки зрения нет никаких причин, чтобы не предпринять попыток его купить, — признается Клопп, слова которого приводит FootballHD. – Но сложность вовсе не в деньгах. Нет никаких шансов, что мы его купим"."Простите, что разочаровал вас. На мой взгляд, нет ни одного клуба в мире, который во состоянии выкупить Мбаппе из "ПСЖ". Игрока такого уровня купить достаточно сложно".Напомним, что Мбаппе является одним из самых желанных игроков на трансферном рынке. Помимо "Ливерпуля" свой интерес к французскому форварду проявляли мадридский "Реал", где и мечтает продолжить карьеру юный француз, а также "Ювентус". В Турине готовы заплатить за его трансфер 380 миллионов евро.