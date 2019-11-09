Ковровским городским судом рассмотрено исковое заявление ковровчанина к ООО «ДНС Ритейл» о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежной суммы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Мужчина купил в магазине DNS 3D принтер стоимостью 55 999 рублей. В процессе пользования у товара были обнаружены недостатки. Принтер стал пропускать шаги либо делать лишние, в результате чего происходило смещение печати и после нескольких слоев он забивался. Мужчина обратился в магазин с претензией и товар был принят на гарантийный ремонт, но аналогичный товар на время ремонта выдан не был.ДНС отказало в производстве гарантийного ремонта, ввиду обнаружения на принтере механических повреждений. При принятии принтера для ремонта, каких-либо внешних поломок не было.Мужчина написал претензии о проведении гарантийного ремонта и уплате неустойки за непредставление на время ремонта подменного принтера. Однако ни ремонта, ни аналогичного товара на время ремонта не предоставили. В связи с отказом покупатель обратился в суд.Экспертиза подтвердила - недостатки в принтере имеют производственный характер и не допускают его эксплуатацию. Решением Ковровского городского суда исковые требования ковровчанина удовлетворены частично договор купли-продажи 3D принтера был расторгнут. В итоге с DNS в пользу мужчины взыскана стоимость товара в размере 55 999 рублей, неустойка, компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 56 999 руб и судебные расходы в размере 6430 руб.