Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о кадровых целях команды на этапах Евротура. Наставник национальной сборной признался, что будет давать практику своим подопечным перед чемпионатом мира.

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о кадровых целях команды на этапах Евротура. Наставник национальной сборной признался, что будет давать практику своим подопечным перед чемпионатом мира."Основной массе вызванных на сбор игроков требуется игровая практика международного уровня, — приводит слова Кудашова ТАСС. – Необходимо развивать этих ребят, чтобы они получали международный опыт, ведь это совсем другие игры, скорости и ответственность"."Важно, чтобы эти игроки прошли через все этапы международных сражений, научились побеждать и поняли этот уровень ради дальнейшей конкурентоспособности. Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию. Чтобы хоккеисты становились игроками высокого уровня, нужно давать им играть".Напомним, что накануне Кудашов провел свой дебютный поединок во главе сборной России. Это произошло в первом матче Кубка Карьяла, где россияне проиграли Финляндии со счетом 3:4. Следующим соперником российских хоккеистов станет Швеция. Матч состоится девятого ноября.