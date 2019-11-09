Федеральная служба судебных приставов выставила на торги пермскую квартиру экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за получение взятки.

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги пермскую квартиру экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за получение взятки.Помимо 8-летнего срока заключения в колонии строгого режима суд также обязал его выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. Деньги от продажи принадлежащей Белых недвижимости пойдут в счет уплаты штрафа.Аукцион состоится 9 декабря. Начальная цена квартиры площадью 43,4 квадратных метра составляет 2 миллиона 252 тысячи 590 рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве. А 3 декабря с молотка уйдут наручные часы бывшего чиновника.Ранее в октябре аналогичным образом уже были проданы машина Белых и его псалтырь 1779 года.