Международный суд ООН в Гааге, рассмотрев возражения России в отношении иска Украины, заявившей в нем о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, постановил, что разбирательство подпадает под юрисдикцию суда.

Международный суд ООН в Гааге, рассмотрев возражения России в отношении иска Украины, заявившей в нем о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, постановил, что разбирательство подпадает под юрисдикцию суда.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал председательствующий судья Ахмед Юсуф.Он подчеркнул, что возражения Москвы о том, что суд не обладает компетенцией в сфере противодействию терроризму, отклонены 13 голосами против 3. Юсуф также сообщил, что 15 голосами против 1 отклонены возражения РФ о том, что суд не компетентен в сфере борьбы с ликвидацией всех форм расовой дискриминации.В январе 2017 года Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против Москвы, обвинив Россию в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965).На предварительных слушаниях летом 2019 года Россия заявила, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию суда.