МИД России прокомментировал решение Международного суда ООН в Гааге по юрисдикционньм возражениям, выдвинутым Россией в деле Украина против Российской Федерации. Решение Международного суда по юрисдикционньм возражениям было оглашено накануне: суд признал рассмотрение иска Украины против России входящим в его юрисдикцию.

МИД России прокомментировал решение Международного суда ООН в Гааге по юрисдикционньм возражениям, выдвинутым Россией в деле "Украина против Российской Федерации". В январе 2017 года Киев обвинил Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Решение Международного суда по юрисдикционньм возражениям было оглашено накануне: рассмотрение иска Украины против России признано входящим в его юрисдикцию.По первой из упомянутых конвенций суд отклонил одно из ключевых требований Украины — о том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине. Суд согласился с позицией России: вопросы, связанные с финансированием терроризма со стороны государства и его должностных лиц, независимо от абсурдности подобных обвинений в адрес России, в принципе не регулируются данной конвенцией и не могут быть предметом рассмотрения в данном деле.Однако другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы суд фактически проигнорировал, позволив Украине перевести навязанный России спор по конвенции о борьбе с финансированием терроризма в рассмотрение по существу.Такую позицию суда сложно объяснить, отметили на Смоленской площади: на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, сделав вывод, что утверждения Украины о якобы нарушенных ее правах по этой конвенции не являются обоснованными ("правдоподобными").Теперь же суд не воспринял и юрисдикционные возражения со стороны России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд не согласился с тем, что до обращения в Международный суд ООН государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой данной конвенции Комитет по ликвидации расовой дискриминации.Украина этого не сделала, не выполнив также и требования о необходимости исчерпания внутренних средств защиты как предусловия обращения в Международный суд ООН.Пока суд не оценивал фактическую сторону украинских обвинений и не занимался квалификацией конкретных действий в качестве потенциальных случаев расовой дискриминации. В результате Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по обеим конвенциям по существу.К 8 декабря 2020 года России предстоит представить свои контраргументы по существу спора. В Москве рассчитывают, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит все украинские претензии без удовлетворения.Россия обвинения Киева в свой адрес отвергает, напоминает "Интерфакс". Ранее в этом году в МИД России заявили, что "природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций".