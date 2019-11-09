Полтора года Сергей Лазарев ездит с N– туром по России и зарубежью. Концерт на столичной ВТБ-арене стал юбилейным, сотым. Корреспондент Дни.ру побывал на выступлении молодой звезды.

Полтора года Сергей Лазарев ездит с N– туром по России и зарубежью. Концерт на столичной "ВТБ-арене" стал юбилейным, сотым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на выступлении молодой звезды.Все-таки поколение ксенниалов – рожденных в начале 80-х – очень талантливое. Москва могла убедиться в этом снова на протяжении двух дней подряд – 7 ноября здесь в "Крокусе" выступал Дима Билан, а днем позже на "ВТБ-арене" давал концерт Сергей Лазарев.Их часто называют соперниками – оба работают в одном жанре, оба дважды штурмовали "Евровидение", оба дружат с Филиппом Киркоровым, оба поют вживую, оба повторили "на бис" свои программы.В их шоу много похожих элементов – Билан парит над залом в кольце, Лазарев летит в мотоцикле. Билан представляет кавер-версии на хиты Пугачевой и Аллегровой, Лазарев перепел шлягер Энни Леннокс.Но, конечно, конкуренции между ними нет. Сергей Лазарев даже представил номер вместе с Димой – спел с ним дуэтом "Прости меня". Билан, правда, был в этот вечер только в виде проекции на экране, но это неважно.Да, сравнивать двух артистов было бы не вполне корректно, поскольку у каждого есть свои сильные стороны. Лазарев, например, интереснее вокально, да и театральная сторона его шоу сильна. Не даром же он учился в Школе-студии МХАТ, а потом стал играть в московском драматическом театре имени Пушкина!..Он появился на сцене в богатом облачении католического Папы Римского – красно-белой сутане и митре. Последняя, как известно, означает верховенство папы над всем миром. Лазарев, считай, претендует на титул главного в шоу-бизнесе. Наряд вцелом был немного похож на костюм из сериала "Молодой папа". И это тоже символично.Дело в том, что Сергей – дважды папа. Конечно, не с религиозной, а биологической точки зрения. И этот тур он посвятил первенцу – Никите. Во время песни "В эпицентре" на экране мелькали кадры сына – от рождения до сегодняшнего дня, и это было очень трогательно, многие зрители смахивали слезы. Недавно же стало известно, что у певца родилась дочь Анна. Так что сотый концерт тура был посвящен и ей тоже. "Моя жизнь с их рождением очень поменялась, я теперь делаю все для и ради своих детей", – признался певец.Его семья в этот вечер была в зале. На трибуне для почетных гостей были так же замечены Зара, Полина Гагарина, Теона Контридзе, Влад Топалов. Они, конечно, учатся у Сергея Лазарева, потому что его выступления – эталон того, каким должен быть качественный концерт. Среди 10 тысяч зрителей были и подопечные фонда "Линия жизни" – Яна Литвиненко и Сергей Лазарев передали приглашения юным подопечным, которые лечатся там. Певец, кстати, всегда просит не дарить ему цветы и игрушки на концерте, а перечислять эти деньги на благотворительность.В следующий раз Москва оценит сольник Лазарева только через два года – певец пообещал вернуться с новой программой весной 2021-го. И, наверняка, снова удивит. У него это отлично получается.