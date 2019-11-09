Скоро в нашей стране нельзя будет шутить ни на какие темы, заявил в прямом эфире программы 60 минут музыкант Александр Тарасов (он же рэпер T-killah). Так он пытался оправдать слова футболиста Дмитрия Тарасова, что он может в случае чего дать леща жене.

"Скоро в нашей стране нельзя будет шутить ни на какие темы", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" музыкант Александр Тарасов (он же рэпер T-killah). Так он пытался оправдать слова футболиста Дмитрия Тарасова, что он может в случае чего дать "леща" жене."Это была просто шутка, мы своих жен не избиваем, в моем кругу не было и будет мужчин, которые поднимают руку на женщину", — заверил он.Ведущие программы привели печальную статистику домашнего насилия в России и сказали, что шутить на эту тему, как минимум, неприлично."Если бы мы давали интервью на федеральном канале, то никогда бы не допустили подобную формулировку, но YouTube-канал – это развлекательная площадка, где есть место для сакразма", — сказал Александр Тарасов. Впрочем, хоть и с трудом, он признал, что шутка его однофамильца и друга Дмитрия Тарасова была неудачной.Слова футболиста Дмитрия Тарасова в видео на канале рэпера T-killah, что существует некая "красная зона, в которую заходить женщина не должна, пока не беременная, вообще может сразу получить леща", сейчас активно обсуждается в СМИ и Интернете. Пользователи соцсетей не стесняются в выражениях, самое мягкое из которых, по словам Евгения Попова, это имбецил.Масло в огонь подлила и бывшая супруга футболиста Ольга Бузова, которая рассказала, что подвергалась домашнему насилию. Несмотря на то, что имен певица не называла, подозрения пользователей интернета сразу легли на Тарасова.8 ноября в Инстаграм-аккаунте Дмитрия появилось видеообращение, в котором он заявил, что когда упоминал о "лещах", просто шутил. Дмитрий подчеркнул, что воспитывался в хорошей семье, прекрасно понимает, что руку на женщину поднимать нельзя.