15-летний Егор Зориков, не раздумывая ни минуты, забежал в задымленную квартиру, нашел малыша и самостоятельно вынес его на улицу...

Во время торжественного мероприятия четверым несовершеннолетним жителям микрорайона Некрасовка были вручены благодарственные письма и ценные подарки.Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Карпов вручил благодарственные письма и ценные подарки четверым подросткам, которые проявили мужество и героизм при пожаре. Девятиклассник Егор Зориков, несмотря на свой юный возраст, спас жизнь полуторагодовалому ребенку, который находился в задымленном жилом доме в СНТ «Зеленая зона» в Люберцах.Пожар случился 14 октября. Четверо подростков – Егор Зориков, Арсений Булах, Дмитрий Попов и Данила Игнатьев играли в футбол недалеко от места происшествия. В этот момент ребята увидели густой черный дым, который валил из двухэтажного деревянного дома. Подростки тут же бросились помогать местным жителям выносить из огня мебель и личные вещи потерпевших. 15-летний Егор Зориков, узнав, что в квартире остался маленький ребенок, не раздумывая ни минуты, забежал в задымленную квартиру, нашел малыша и самостоятельно вынес его на улицу. Ребенок был передан взрослым, а затем бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным действиям Егора жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.Данное событие не могло остаться без внимания руководства УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Сергей Карпов лично поблагодарил ребят за смелость и героизм. В своем обращении к подросткам и их родителям Сергей Анатольевич отметил, что данный поступок ребят служит примером не только для ровесников, но и для старшего поколения, проявления самых высоких человеческих качеств, таких как мужество и готовность рисковать во имя спасения других людей.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18