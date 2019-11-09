Во время слепых прослушиваний шоу Голос участники жюри попеняли Константину Меладзе на то, что он встает с кресла, когда разговаривает с конкурсантами. Шоумен объяснил свое поведение физическими недостатками, которые он не хочет показывать.

Во время слепых прослушиваний шоу "Голос" участники жюри попеняли Константину Меладзе на то, что он встает с кресла, когда разговаривает с конкурсантами. Шоумен объяснил свое поведение физическими недостатками, которые он не хочет показывать.Айгуль Валиулина, которой всего 18 лет, выбрала для прослушивания песню "Чистые пруды", чем очень сильно удивила Сергея Шнурова. Его поддержали и остальные члены жюри, отметив, что девушка еще слишком молода для таких песен.Валерий Сюткин и Полина Гагарина были весьма положительно были настроены в отношении девушки, однако тоже отметили, что надо знать о чем поешь, чтобы песня тронула. Во время обсуждения, Сюткин предложил Меладзе встать и тоже высказаться."Я сидя. Потому что, когда я встаю, у меня пузо видно", – скромно отметил продюсер.Он заявил, что пожалел о своем решении не нажимать кнопку сразу же, как увидел юную певицу. Он попросил у нее прощения и пожелал ей удачи на ее пути.