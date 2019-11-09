Во время слепых прослушиваний шоу Голос участники жюри попеняли Константину Меладзе на то, что он встает с кресла, когда разговаривает с конкурсантами. Шоумен объяснил свое поведение физическими недостатками, которые он не хочет показывать.
Во время слепых прослушиваний шоу "Голос" участники жюри попеняли Константину Меладзе на то, что он встает с кресла, когда разговаривает с конкурсантами. Шоумен объяснил свое поведение физическими недостатками, которые он не хочет показывать.
Айгуль Валиулина, которой всего 18 лет, выбрала для прослушивания песню "Чистые пруды", чем очень сильно удивила Сергея Шнурова. Его поддержали и остальные члены жюри, отметив, что девушка еще слишком молода для таких песен.
Валерий Сюткин и Полина Гагарина были весьма положительно были настроены в отношении девушки, однако тоже отметили, что надо знать о чем поешь, чтобы песня тронула. Во время обсуждения, Сюткин предложил Меладзе встать и тоже высказаться.
"Я сидя. Потому что, когда я встаю, у меня пузо видно", – скромно отметил продюсер.
Он заявил, что пожалел о своем решении не нажимать кнопку сразу же, как увидел юную певицу. Он попросил у нее прощения и пожелал ей удачи на ее пути.