Легковой автомобиль выскочил на переход и сбил пожилых людей, переходивших дорогу – пострадавшие оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Виновник аварии отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В пятницу, 8 ноября, водитель легкового автомобиля совершил наезд на людей, в городе Алатыре в Чувашии. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, водитель Toyota Corolla сбил трех человек, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.В результате инцидента пострадали две женщины – 62 и 70 лет, и 68-летний мужчина. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.В правоохранительных органах отметили, что виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.