Предприниматель Руслан Байсаров и его компания ГК СК Мост помогут Волгоградскому региону увеличить объем грузоперевозок благодаря новому строящемуся мосту через реку Дон.

Для увеличения экспортного потенциала России в настоящее время во многих регионах реализуются масштабные и амбициозные проекты, связанные с обновлением транспортной инфраструктуры. В приоритете модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие подходов к портам Дальнего Востока, нацеленные на активизацию товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Не менее значимо для развития российской экономики и южное направление, по которому идет транспортировка зерна на экспорт через морские порты Азово-Черноморского бассейна. Эксперты, учитывая интенсивное развитие портовых мощностей и строительство новых путей, прогнозируют к 2030 году увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом на направлении "Север-Юг" в 2-2,5 раза.Время обновленияБольшие надежды в связи с этим возлагаются на строящийся железнодорожный мост через Дон в Волгоградской области, который возводит Группа компаний СК "Мост" известного российского бизнесмена чеченского происхождения Руслана Байсарова. После его ввода в эксплуатацию почти вдвое сократится время в пути пассажирских и грузовых поездов на участке "Морозовская-Волгоград". Уникальность нового мостового перехода в том, что он позволит пропускать грузовые составы повышенного веса (до 12 тысяч тонн) со скоростью 90 километров в час.Ныне действующий мост на Цимлянском водохранилище, который находится ниже по течению примерно на 50 метров, морально устарел и не справляется с нагрузкой. В последние годы даже пришлось ввести ограничения скорости до 25-40 километров в час и веса поездов с восьми до шести тысяч тонн. Этот мост построили в 1951 году в ходе строительства Волго-Донского канала после создания Цимлянского водохранилища, по сути, реконструировав легендарный первый мостовый переход через Дон, который был ровесником века.Из-за своего стратегически важного местоположения (самое узкое расстояние между двумя берегами реки), он всегда находился в эпицентре исторических событий. В Гражданскую войну за него сражались донские казаки и большевики. В Великую Отечественную во время боев за Сталинград мост неоднократно разрушали, а потом вновь восстанавливали. В 50-60-е годы створ моста чуть сместили, установили более высокие опоры, однако часть старых пролетных соединений использовали повторно. На некоторых фото можно увидеть облицованные каменной кладкой опоры довоенного строения.Качественно, технично, профессиональноНовый мост через Дон на 280 километре участка "Морозовская-Волгоград", который возводит компания Байсарова, строится с нуля. Массивные металлические конструкции сначала собирают на берегу, а затем на специальных баржах буксируют по воде. Для специалистов холдинга СК "Мост" — одного из ведущих российских предприятий стройиндустрии, это дело знакомое и привычное. Их профессионализм проверен БАМом, где в 1991 году началась история предприятия. И сейчас костяк компании Байсарова составляют бамовцы, позже участвовавшие в реализации многих значимых масштабных проектов и возведении объектов федерального значения. Среди них:мост на остров Русский к саммиту АТЭС-2012;ключевые транспортные объекты к Сочинской олимпиаде;Рокский автотранспортный тоннель в Южной Осетии и Кузнецовский железнодорожный тоннель от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани;ряд объектов арктического порта Сабетта и многие другие.Работы по строительству нового моста выполняются в соответствии с графиком и к настоящему времени установлены все девять пролетов. Общая длина моста, согласно проекту — 791,96 метра. Чтобы продлить срок службы металла и тем самым повысить надежность конструкции, мостостроители используют антикоррозийную краску, устойчивую к температурным перепадам, характерным для местного климата. Строящиеся гидротехнические сооружения будут защищать берега от размыва во время паводка.В настоящее время возведение моста вышло на финальную стадию.Алгоритм успеха от БайсароваНовый мост, который возводит ГК СК "Мост", как считают эксперты, откроет широкие перспективы для развития экономики региона. Руслан Байсаров в своих интервью неоднократно заявлял, что довольно часто "инфраструктурные ограничения являются ключевой проблемой в развитии". Поэтому приступая к новым проектам, российский предприниматель разрабатывает их комплексно, учитывая специфику региона, масштаб и другие составляющие. Этому его научили долгие годы в бизнесе.Руслан Байсаров родился в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР 9 августа 1968 года. В начале карьеры его деятельность, согласно сведениям Википедии, была связана с ресторанно-развлекательным бизнесом, затем — с нефтеперерабатывающей промышленностью. Топливный бизнес (предприниматель возглавлял крупные нефтяные компании, обеспечивающие поставки нефтепродуктов разного рода потребителям), всегда был рентабельным.Уже около десяти лет в развитии собственного бизнеса Байсаров делает ставку на инвестпроекты федерального значения. В настоящее время Руслан Сулимович является владельцем блокирующего пакета акций и главой совета директоров группы компаний СК "Мост". Кроме того, предприниматель основал и возглавил АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК).Обе эти компании реализуют жизненно-важные проекты — драйверы развития экономик регионов, за ходом их реализации, можно сказать без преувеличения, следит вся страна. Например, ТЭПК в рамках разработки Элегестского угольного месторождения строит первую в Туве железную дорогу "Элегест-Кызыл-Курагино", которая соединит богатый полезными ископаемыми край с федеральной трассой.Среди проектов ГК СК "Мост", помимо моста через Дон, также значимые объекты в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе железнодорожный и автомобильный трансграничные переходы через Амур. Главная новость этого года — стыковка двух частей этих мостов, которые возводились одновременно с китайского и российского берегов. В марте соединили железнодорожный мост, в мае — автомобильный. Кроме того, ГК СК "Мост" Байсарова завершает прокладку второй ветки Байкальского тоннеля для увеличения пропускной способности БАМа.Биография Руслана Байсарова показывает, что залог успеха любого начинания – в комплексном подходе к решению поставленной задачи и профессиональной команде. Тогда можно браться за реализацию самых сложных и амбициозных проектов.