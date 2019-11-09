Сильный пожар произошел в субботу в Московской области – в Реутове вспыхнуло здание производственно-складского помещения. По данным МЧС, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. ЧП снял на видео один из очевидцев.

В субботу, 9 ноября, на улице Транспортная в подмосковном Реутове вспыхнул мебельный цех – в Сети появилось видео пожара.На записи, сделанной очевидцем, видно сильное пламя и густой дым, поднимающийся над горящим зданием.Возгорание произошло в производственно-складском помещении, пожару присвоен повышенный ранг сложности, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.Сведений о людях, которые в момент ЧП могли находиться в опасной зоне, пока уточняются, данных о погибших и пострадавших еще не поступало.