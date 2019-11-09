Легковой автомобиль врезался в КамАЗ на трассе в Татарстане. В результате аварии погибли Фарида Таштабанова – основательница региональной лиги КВН. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших находятся в реанимации.

Поздним вечером в минувшую пятницу, 8 ноября, на трассе Казань – Набережные Челны произошла авария с летальным исходом.По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции, водитель легкового автомобиля Volkswagen Jetta "не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, безопасную дистанцию и совершил столкновение со следующим впереди автомобилем КамАЗ".Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Клуба весёлых и находчивых Республики Татарстан, в легковушке находились организаторы полуфинальной игры Татарской лиги КВН, возвращавшиеся из Набережных Челнов после проведения мероприятия.Единственной погибшей в результате столкновения стала основательница региональной лиги КВН Фарида Таштабанова.Двое ее спутников госпитализированы в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию. Еще два человека, также ехавшие вместе с Таштабановой, отделались менее серьезными травмами.