Глава Украины Владимир Зеленский известен своими нелепыми выходками на посту президента. В этот раз он совершил опрометчивый поступок. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян высказался о ситуации.

Глава Украины Владимир Зеленский известен своими нелепыми выходками на посту президента. В этот раз он совершил опрометчивый поступок. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной ДумеВадим Манукян высказался о ситуации.Не так давно Зеленский сделал громкое заявление о Крыме. Президент Незалежной неожиданно назначил главу СБУ на полуострове, который входит в состав России. По мнению эксперта, такой ход нелеп даже для бывшего комедианта, который зачем-то переоделся в шута на политической арене."Такое впечатление, что к Зеленскому амплуа шута прилипло намертво. Я понимаю, конечно, что он Крым не может признать российским, тут ничего не поделаешь, таковы правила игры, но назначить главу СБУ в Крыму. Ну что это за бред?" – возмутился Манукян поведением политика.Эксперт в шутку отметил, что в сложившейся ситуации российским властям стоило бы создать филиал ФСБ в таких украинских городах, как Одесса или Киев. Член экспертного совета подметил, что ранее эти территории находились в составе единого государства. Иными словами, если Украина позволяет себе подобные "всплески активности" в адрес России, то почему бы и нам не ответить тем же?Впрочем, разумно, что ни о каких назначениях со стороны Кремля речь не идет. Вместо того, чтобы продолжать потешать своими выходками народ, Манукян призвал Зеленского одуматься и заняться по-настоящему важными делами в Незалежной.6 Ноя 2019 в 1:47 PST"Пора бы уже успокоиться Зеленскому и миром на Донбассе заняться, а не делать назначения людей на посты, которых в реальности не существует. Ну смешно же", – подытожил эксперт.