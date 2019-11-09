Казалось бы, что во взаимоотношениях голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли уже не осталось ничего скандального и интересного. Но нет, на этот раз всплыли неожиданные подробности их сексуальной жизни.

Казалось бы, что во взаимоотношениях голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли уже не осталось ничего скандального и интересного. Но нет, на этот раз всплыли неожиданные подробности их сексуальной жизни.Оказалось, Питт каждый день после развода живет в страхе. Ведь у Джоли имеется компромат, способный разрушить всю его репутацию. По данным портала National Enquirer, у актрисы хранятся домашние видео, где запечатлены самые изощренные утехи экс-супругов.Анонимный инсайдер заявил, что бывшие влюбленные частенько устраивали дикие вечера. Он назвал их извращенцами и отметил, что у них не было никаких запретов в постели. Также Брэд и Анджелина часто использовали секс-игрушки для своих утех."Кнуты, цепочки, кожу, горячий воск, кляпы", – перечислил источник.По его словам, актеры занимались диким сексом даже в частном самолете Джоли. Сам Брэд рассказывал, что это происходило прямо в кабине пилота, когда лайнер летел на автомате.21 Апр 2019 в 7:21 PDT"Нет ничего такого, чего Энджи бы не попробовала, а Питт был не против", – отметил инсайдер.Экс-супруг Анджелины панически боится того, что записи их постельных сцен окажутся в Сети. Ведь светская дива может сделать это ради мести, чтобы выставить отца своих детей в неприглядном свете. К слову, Питт не сомневается, что записи сохранены у бывшей жены, хоть она сама и отрицает этот факт.