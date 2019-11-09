Фиолетовые рядовки, зеленушка и польский гриб — необычный урожай. словно из сказки Льюиса Кэрролла, собирают в подмосковных лесах любители тихой охоты. Такие разноцветные грибы появляются только поздней осенью, а в связи с теплой погодой в этом году ими усеяны все лесные поляны. Так можно ли их собирать?

Фиолетовые рядовки, зеленушка и польский гриб — необычный урожай, словно из сказки Льюиса Кэрролла, собирают в подмосковных лесах любители тихой охоты. Такие разноцветные грибы появляются только поздней осенью, а в связи с теплой погодой в этом году ими усеяны все лесные поляны. Так можно ли их собирать?Подмосковные леса оккупировали ярко-фиолетовые грибы, так называемые рядовки. Это не ошибка природы и не аномалия — такие необычные грибы появляются именно поздней осенью."Чтобы не ошибиться в этом направлении, ни в коем случае не брать грибы, у которых есть внизу паутинное покрывало. Это если уж конкретно боишься, не знаешь грибы, но хочешь фиолетовую рядовку собрать", — поделился советом грибник Евгений Зеленов.Рядовки растут под опавшей, подгнившей листвой. Грибы обычно образуют кольцо, которое в шутку называют "ведьмин круг". Фиолетовая рядовка выглядит очень необычно, но на самом деле это съедобный вкусный гриб. Но нужно учитывать, что он содержит опасное для человека вещество — гемолизин. Разрушается оно только при термической обработке, то есть гриб сначала нужно минут пятнадцать варить, а потом слить воду.Фламулина — это так называемый зимний гриб, который обычно растет на лиственных деревьях. По словам профессионального грибника, он содержит вещества, которые хороши в профилактике рака. Евгений в своем блоге рассказывает обо всех секретах тихой охоты. По его мнению, грибной сезон в Подмосковье, несмотря на приближение зимы, еще не закончен, а лучше всего сейчас растет польский гриб.Грибник Екатерина Семешко за два дня набрала одиннадцать килограммов польских грибов, но для этого пришлось пройти много километров. По ее словам, данный гриб считается наиболее подверженным накоплению тяжелых металлов, радиации и всего негативного, что может быть рядом с дорогой, поэтому лучше уезжать подальше в лес. Кроме того, не стоит брать перезрелые грибы со следами плесени, с черными пятнами или червяками."Вот сейчас мы очень не рекомендуем собирать летние опята. Кстати, они еще есть. Параллельно с ними растет очень похожий гриб — галерина маргината, который содержит очень высокие концентрации аммонита, токсина бледной поганки со всеми вытекающими", — прокомментировал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.Не стоит покупать грибы с рук. Где их собирали и как обработали — неизвестно, можно запросто отравиться. Заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Алексей Безымянный назвал симптомы отравления: "Это может быть снижение температуры тела, боль в животе, тошнота, головокружение, рвота, диарея. Если хотя бы один из этих симптомов после употребления грибов в пищу наступил, нужно срочно промыть желудок и вызвать бригаду скорой помощи".Начинающим грибникам советуют быть очень внимательными. По статистике, каждый год в России из-за отравления грибами погибают несколько десятков человек.