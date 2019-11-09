Следователи допрашивают питерского историка и военного реконструктора Олега Соколова, находящегося в Мариинской больнице с переохлаждением. Пока он процессуально не задержан.

Следователи допрашивают питерского историка и военного реконструктора Олега Соколова, попавшего в Мариинскую больницу с переохлаждением. Он подозревается в жестоком убийстве, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что 63-летнего Соколова утром выловили из Мойки. В его рюкзаке были обнаружены две отрубленные женские руки и травмат, а квартире – изуродованное женское тело и окровавленная пила. Несчастной отрезали еще и голову, сообщает SPBDnevnik.ru.Потерпевшую достаточно быстро нашли в Telegram. Пишут, что это Анастасия Ещенко, аспирантка Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, где доцентом на кафедре истории трудился Соколов.По факту убийства Следком РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.В СПбГУ сообщили, что шокированы известием об убийстве и выразили соболезнования родным погибшей, передает ТАСС.