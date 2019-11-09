Хорошая птица – чуть живая!, - сотрудник авиакомпании привез к самолету сумку с тремя кречетами, предназначенными для вывоза в Объединенные Арабские Эмираты. Правоохранители задержали несостоявшегося контрабандиста около воздушного судна.

В аэропорту Домодедово сотрудники правоохранители предотвратили вывоз птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным ведомства, работник авиакомпании на электрокаре доставил трех кречетов к борту самолета, который должен был вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Около воздушного судна его и перехватили полицейские вместе сотрудниками ФСБ России и таможенниками.Птиц, чье состояние, по словам эксперта, было далеко от оптимального, изъяли и передали в питомник.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда".