К началу сезона мандаринов своими рекомендациями по употреблению этих фруктов поделилась диетолог Елена Соломатина. Она рассказала Вечерней Москве о пользе мандаринов — особенно в сезон вирусных заболеваний осенью и зимой.

К началу сезона мандаринов своими рекомендациями по употреблению этих фруктов поделилась диетолог Елена Соломатина. Она рассказала "Вечерней Москве" о пользе мандаринов — особенно в сезон вирусных заболеваний осенью и зимой.В мандаринах, по словам диетолога, содержится огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов и антиоксидантов. Также в них содержатся вещества, подавляющие рост грибков и убивающие бактерии, и пищевые волокна, выводящие излишки холестерина и благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта.В мандаринах также содержится бета-каротин, необходимый для обновления слизистых оболочек, и его тем больше, чем ярче окраска мандарина.Мандарины полезны для иммунной системы и даже для сердца — в них много калия, укрепляющего сердечную мышцу и выводящего излишки жидкости. В покрывающей дольки мандарина белой пленке содержится антиоксидант.Однако не всем одинаково полезно есть мандарины. В их употреблении нужна осторожность при болезнях желудка или кишечника, гастрите, повышенной кислотности. Нежелательно есть мандарины на голодный желудок, а любителям заваривать корочки следует помнить, что эти фрукты, особенно импортные, зачастую обрабатывают противогрибковыми средствами. Если фрукт ярко блестит, заваривать его кожуру не стоит.Также лучше не выжимать из мандаринов сок, а съедать весь фрукт целиком — тогда благодаря содержащейся в дольках клетчатке сахара не будут оказывать воздействия на поджелудочную железу, повышая уровень глюкозы.В среднем безопасно съедать в день 2–3 мандарина. Способность съесть без последствий большее количество зависит от состояния здоровья человека и от того, сколько сахаров он потребляет в день.