Самыми употребляемыми словами в русскоязычных СМИ в 2019 году стали пожар и протест. Итоги соответствующего исследования опубликовал Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина,сообщает ТАСС.

Самыми употребляемыми словами в русскоязычных СМИ в 2019 году стали "пожар" и "протест". Итоги соответствующего исследования опубликовал Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина,сообщает ТАСС.Частотность употребления слов сравнивали с частотностью их употребления в предыдущие три года. Слово "пожар" использовалось в пять раз чаще. Сотрудники института объясняют это двумя событиями, произошедшими в мире, – пожары в сибирских лесах и пожар в соборе Парижской Богоматери. Популярность слова "протест" связывают с митингами и массовыми акциями в Москве, Париже и Гонконге.Исследователи выявили более 100 ключевых слов, связанных с самыми резонансными для граждан России темами 2019 года. К ним относится «старт пенсионной реформы»,«смена власти Украины» и «закон о суверенном интернете». Последнее сочетание слов появилось лишь в 2019 году из-за введения нового закона. Ученые уверены, что оно стало новым устойчивым выражением.