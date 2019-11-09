Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать на параде в Москве, посвященном Дню Победы. При этом глава Белого дома допустил, что этому может помешать предвыборная гонка. Сегодня стало известно, что у Трампа может появиться новый конкурент на президентских выборах. Майкл Блумберг, входящий в десятку богатейших людей планеты, может стать кандидатом от демократов.

Дональд Трамп сегодня, 8 ноября, заявил, что хотел бы присутствовать на параде в Москве, посвященном Дню Победы. При этом глава Белого дома допустил, что этому может помешать предвыборная гонка. Сегодня стало известно, что у Трампа может появиться новый конкурент на президентских выборах. Майкл Блумберг, входящий в десятку богатейших людей планеты, может стать кандидатом от демократов. Как предстоящие выборы в США превратятся в битву миллиардеров?Журналисты толпятся у входа в Конгресс. Камеры выстроились у той самой двери, которая ведет в подвал здания, где расположен комитет по разведке.Там, за закрытыми дверями, проходят слушания. Больше часа репортеры ждали, что на Капитолийский холм придет руководитель аппарата Белого дома, но он сегодня здесь так и не появился.На Мика Малвейни указали те, кого раньше допрашивали. Несколько свидетелей сообщили, что шеф аппарата Белого дома якобы и был тем человеком, который по приказу Трампа заморозил помощь Украине. Это уже второй ценный свидетель, который за пару дней не явился в Конгресс. Бывшего советника по национальной безопасности просили по-хорошему. Джон Болтон пригрозил судом тем, кто осмелится прислать ему повестку."Болтон оставит смешанное впечатление. Никто, ни республиканцы, ни демократы не знают, что он скажет, потому что он политический назначенец, такие люди держат нос по ветру", — заявила журналист The Daily Beast Маргарет Карлсон.В Вашингтоне у многих нюх в порядке — администрации будет ох как непросто найти человека на должность специального представителя на Украине — по допросам потом затаскают. Как выразился один из чиновников, трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой. В итоге должность спецпресдставителя США по Украине решено упростить. Трамп пытается убедить журналистов, что лично ему импичмент жизнь никак не осложняет."Я абсолютно не беспокоюсь из-за того, что происходит. Я вам скажу так: по большей части я никогда не слышал о тех людях, которые там выступают. Я понятия не имею, кто они. Самое главное — это расшифровка моих телефонных переговоров. И эта расшифровка идеальна! Что они устроили? Они ходят по всему Вашингтону и говорят: "Давайте найдем десять человек, которые ненавидят президента Трампа больше всего и соберем их вместе", — заявил Дональд Трамп.Импичмент, между тем, уже не только в новостях, в разговорах на кухне — он в школах отдельным уроком. В Северной Каролине педагоги зачитывают детям материалы слушаний в Конгрессе, а потом всем классом обсуждают — уйти Трампу или остаться: "Так должен ли президент Трамп быть отправлен в отставку? Поднимите руки, если вы так считаете".Других детей интересуют вопросы похлеще. Элизабет Уорен, кандидата, который может стать соперницей Трампа, на встрече с избирателями спрашивают о правах ребенка-трансгендера:— Меня зовут Якоб. Я девятилетний трансгендерный американец.— Хорошо, Якоб.— Что вы сделаете в свою первую неделю президентства, чтобы трансгендерные дети чувствовали себя безопаснее в школах?Мама ребенка, читающего по бумажке взрослые слова, не нарадуется. Вообще-то девять лет назад она родила дочку. Звали ее Миа, но стоило девочке однажды сказать, что она мальчик, родители решили, что так тому и быть. Подстригли, переодели, переименовали. Теперь это Якоб, который в девять лет просит кандидата в президенты защищать права таких же трансгендеров-американцев. Кандидат потакает: "Я хочу назначить министра, который верит в государственное образование и ценность каждого из наших детей, желает обеспечить соблюдение наших законов о гражданских правах".О том, что Элизабет Уорен или Джо Байдену Трамп не по зубам, беспокоится миллиардер Майкл Блумберг. Тот, который одиннадцать лет проработал весьма успешно мэром Нью-Йорка. Люди из его окружения говорят, что богач-демократ собирается выдвинуть свою кандидатуру. О решении официально пока не объявлено, но газеты уже назвали Блумберга тем, кому действительно по силам побороться с Трампом за президентское кресло.