Балерина опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм новое фото, на котором звезда предстала с новой стрижкой и в закрытом свитере. Кардинальная смена имиджа не осталась незамеченной для подписчиков Анастасии.

Балерина опубликовала в своем аккаунте в "Инстаграм" новое фото, на котором звезда предстала с новой стрижкой и в закрытом свитере. Кардинальная смена имиджа не осталась незамеченной для подписчиков Анастасии.Прекрасная Анастасия Волочкова в очередной раз доказала не только себе, но и фанатам, что не надо бояться менять себя и избегать экспериментов над своей внешностью. Артистка выглядит на фотографии не только моложе лет на 20, но и безумно нежной.Новый образ кардинально отличается от всего того, что мы видели раньше. На этот раз Анастасия выглядит нежной и женственной."Просто бомбическое фото", "Вы стали божественны", "Очень оригинальное фото..черты лица тонкие..интеллигентные" – делятся своим мнением подписчики.8 Ноя 2019 в 2:03 PSTОни в диком восторге от преобразившейся звезды и заваливают ее многочисленными положительными комментариями. А самое главное, что поклонники Волочковой сами резко осаживают тех, кто пытается сказать о балерине гадости."Не пукай", -написали в ответ обидчику балерины.