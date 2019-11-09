В Санкт-Петербурге сотрудники полиции заинтересовались мужчиной, который прыгнул в реку, чтобы утопить пакет. Когда они выловили ненормального, оказалось, что в пакете находились отрезанные женские конечности.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции заинтересовались мужчиной, который прыгнул в реку, чтобы утопить пакет. Когда они выловили ненормального, оказалось, что в пакете находились отрезанные женские конечности.В ходе расследования выяснилось, что задержанный мужчина является преподавателем СПбГУ. 63-летний Олег Соколов рассказал, что его жертвой стала 24-летняя студентка, которая работала над темой о личности Наполеона.Со слов студентов, убитая девушка также была любовницей Соколова. И очень многие из опрошенных сошлись на мнении о том, что девушка была очень красивой. Мужчину же они характеризуют как экспрессивного и требовательного преподавателя."Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом. Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный", – приводит Mash слова студентов.Кстати, самого питерского Чикатилу доставили в больницу с переохлаждением. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".