Под Донецком в районе Петровского 9 ноября началось долгожданное разведение сил ополченцев и украинских силовиков. Изначально это должно было произойти еще месяц назад, но все срывалось по вине украинской стороны.

Под Донецком в районе Петровского 9 ноября началось долгожданное разведение сил ополченцев и украинских силовиков. Изначально это должно было произойти еще месяц назад, но все срывалось по вине украинской стороны. Представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов заявил, что Москва приветствует начало процесса и надеется на то, что он успешно завершится в ближайшее время.Дорога, проходящая через поселок Петровское, еще несколько дней назад обстреливалась со всех сторон. Сегодня здесь тихо. А все потому что стороны наконец-то договорились о начале отвода войск и вооружений.Сначала белая ракета, оповещающая противоположную сторону о готовности к разведению вооружений и живой силы, затем зеленая, подтверждающая начало фактического движения. После нескольких срывов всех договоренностей украинская сторона наконец зеркально ответила ракетами, тем самым подтвердив: к процессу и реализации отвода войск готова."Наши патрули готовы осуществлять мониторинг этого процесса в последующие дни также с помощью технического оборудования, камер и беспилотников", — заявляет руководитель Донецкого офиса СММ ОБСЕ Тимо Хамалайнен.Представители ОБСЕ внимательно наблюдают за фактическим отводом с передовых позиций бойцов Народной милиции ДНР. Те же действия должны осуществляться и с противоположений стороны."По информации от СММ ОБСЕ, подразделения Украины также приступили к практическим мероприятиям по отводу подразделений", — информирует руководитель представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе Руслан Якубов.Однако хрупкую надежду на мир рискует разбить вдребезги временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, который еще 7 ноября заявил о возможности последующего введения на участки "серой зоны" подразделений полиции и Нацгвардии Украины, тем самым грубо нарушив все договоренности об отсутствии в буфере каких бы то ни было вооруженных людей. Отвечая на эти заявления, глава ДНР Денис Пушилин указал, что в этом случае со стороны республики последуют идентичные шаги.