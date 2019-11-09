Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в китайском Чунцине. Российские спортсмены по итогам двух программ получили 209,90 балла.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в китайском Чунцине. Российские спортсмены первенствовали в танцах на льду, по итогам двух программ получив 209,90 балла.Следом за ними на пьедестале почета расположился американский тандем Жэдисон Чок и Эван Бэйтс, в совокупности набравший 208,55 балла. Замкнули тройку лучших представители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен. Их результат равняется 190,74 балла.Отметим, что для Синициной и Кацалапова золото Гран-при Китая стало первым в их совместных выступлениях.