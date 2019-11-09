Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству Медиамакс высоко оценил вклад Армении в восстановление мирной жизни в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству "Медиамакс" высоко оценил вклад Армении в восстановление мирной жизни в Сирии. Армянские специалисты занимаются поставками гуманитарной помощи, разминированием территорий и медицинским содействием, отметил Лавров.По словам российского министра, необходимо продолжить совместные гуманитарные операции России и Армении, в чем поможет уже имеющийся опыт их проведения."Растет потребность в активизации усилий международного сообщества по оказанию всем сирийцам комплексного гуманитарного содействия без каких-либо предварительных условий", — заявил Лавров.Российский Центр по примирению враждующих сторон каждый день распределяет продукты и предметы первой необходимости среди жителей пострадавших от боевых действий областей Сирии, пишет РИА Новости.