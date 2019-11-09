Еще одна поместная Православная церковь мира - Александрийская - признала неканоническую Православную церковь Украины. Александрийский патриарх Феодор упомянул за литургией имя руководителя ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.

Еще одна поместная Православная церковь мира — Александрийская — признала неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Александрийский патриарх Феодор упомянул за литургией имя руководителя ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей. Это событие вызвало разочарование в Московском патриархате."Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя Православной церкви Украины", — сообщил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.По его словам, это означает, что при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви имя главы Александрийского патриархата больше не может упоминаться.Балашов также отметил, что ситуацию рассмотрит Священный Синод Московского патриархата для принятия дальнейших решений.Ранее РПЦ полностью прекратила евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом, который предоставил автокефалию Православной церкви Украины (Московский патриархат считает ПЦУ раскольнической церковью).